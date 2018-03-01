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Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье

Вчера, 19:38
Модель Ирина Шейк снялась в новой фотосессии для бельевого бренда.

Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье
Одна из самых известных в мире российских моделей Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании новой линии белья от бренда Intimissimi - звезда на протяжении долгого времени является лицом марки.

Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье


Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье


Помимо прекрасных шёлковых комплектов белья, в которых и запечатлена Ирина, поклонники Шейк пришли в восторг от шикарной фигуры новоиспеченной мамы - 32-летняя модель родила первенца почти год назад. У Ирины и её возлюбленного актёра Брэдли Купера появилась дочка Лея де Сьен Шейк Купер.

Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье


Ирина Шейк опубликовала снимки в нижнем белье

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 3 809
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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