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Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес

Сегодня, 10:33
Фанаты Виктории Бони знают, что она нередко прибегает к редактированию своих фотографий перед публикацией.

Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес
Но недавно в микроблоге Виктории появилось видео, на котором она предстала в черном облегающем платье, которое не смогло скрыть недостатки ее фигуры. Пользователи Сети накинулись на Боню с критикой, но она решила ответить всем.

Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес


«Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — сообщила Боня.

Многие же подписчики встали на сторону знаменитости, заявив, что она всегда прекрасно выглядит.

Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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