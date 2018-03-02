Виктория Боня заявила, что любит свою фигуру, тем самым ответив на критику в свой адрес

Но недавно в микроблоге Виктории появилось видео, на котором она предстала в черном облегающем платье, которое не смогло скрыть недостатки ее фигуры. Пользователи Сети накинулись на Боню с критикой, но она решила ответить всем.
«Да, у меня животик, у вас с этим проблемы? Я обожаю свой животик, даже когда он больше похож на пузо», — сообщила Боня.
Многие же подписчики встали на сторону знаменитости, заявив, что она всегда прекрасно выглядит.
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