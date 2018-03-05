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Валерия показала подтянутый живот

Сегодня, 09:02
Поклонники популярной певицы Валерии знают, что она является приверженницей здорового образа жизни, и много времени уделяет занятиям спортом.

Валерия показала подтянутый живот
На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотографи, на которгой она занимается с гирями. На снимке можно заметить, насколько подтянута фигура звезды, что вызвало восхищение ее поклонников.

Валерия показала подтянутый живот


"Продолжаем готовиться к наступлению весенне-летнего сезона. Не бешеная, но сушка", - сообщила в подписи Валерия.

Хотя некоторые фолловеры посчитали, что певица выглядит очень худой, что на 49-летней женщине смотрится некрасиво.

Валерия показала подтянутый живот

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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