Валерия показала подтянутый живот

На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотографи, на которгой она занимается с гирями. На снимке можно заметить, насколько подтянута фигура звезды, что вызвало восхищение ее поклонников."Продолжаем готовиться к наступлению весенне-летнего сезона. Не бешеная, но сушка", - сообщила в подписи Валерия.Хотя некоторые фолловеры посчитали, что певица выглядит очень худой, что на 49-летней женщине смотрится некрасиво.