Валерия показала подтянутый живот

Поклонники популярной певицы Валерии знают, что она является приверженницей здорового образа жизни, и много времени уделяет занятиям спортом.
На днях в микроблоге исполнительницы появилась фотографи, на которгой она занимается с гирями. На снимке можно заметить, насколько подтянута фигура звезды, что вызвало восхищение ее поклонников.
"Продолжаем готовиться к наступлению весенне-летнего сезона. Не бешеная, но сушка", - сообщила в подписи Валерия.
Хотя некоторые фолловеры посчитали, что певица выглядит очень худой, что на 49-летней женщине смотрится некрасиво.
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