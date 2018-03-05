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Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес

Вчера, 13:58
Популярная певица Анастасия Стоцкая почти год назад во второй раз стала мамой, она подарила супругу очаровательную дочку.

Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес
Несмотря на то что с момента родов прошло уже достаточно времени, исполнительница до сих пор не может вернуть себе прежних форм. Она теперь чаще всего появляется в свободных нарядах, которые скрывают ее лишний вес.

Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес


Анастасия признается, что ей еще надо скинуть 10 килограммов, чтобы добиться желаемого веса. Певица большое внимание уделяет спортивным нагрузкам, а также старается правильно питаться.

Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес

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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая

Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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