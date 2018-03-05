Анастасия признается, что ей еще надо скинуть 10 килограммов, чтобы добиться желаемого веса. Певица большое внимание уделяет спортивным нагрузкам, а также старается правильно питаться.
Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес
Вчера, 13:58
Популярная певица Анастасия Стоцкая почти год назад во второй раз стала мамой, она подарила супругу очаровательную дочку.
Несмотря на то что с момента родов прошло уже достаточно времени, исполнительница до сих пор не может вернуть себе прежних форм. Она теперь чаще всего появляется в свободных нарядах, которые скрывают ее лишний вес.
Анастасия признается, что ей еще надо скинуть 10 килограммов, чтобы добиться желаемого веса. Певица большое внимание уделяет спортивным нагрузкам, а также старается правильно питаться.
Анастасия признается, что ей еще надо скинуть 10 килограммов, чтобы добиться желаемого веса. Певица большое внимание уделяет спортивным нагрузкам, а также старается правильно питаться.
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Ключевые слова: Анастасия Стоцкая
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Количество просмотров: 2 119
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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