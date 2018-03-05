Анастасия Стоцкая носит свободную одежду, чтобы скрыть лишний вес

Несмотря на то что с момента родов прошло уже достаточно времени, исполнительница до сих пор не может вернуть себе прежних форм. Она теперь чаще всего появляется в свободных нарядах, которые скрывают ее лишний вес.Анастасия признается, что ей еще надо скинуть 10 килограммов, чтобы добиться желаемого веса. Певица большое внимание уделяет спортивным нагрузкам, а также старается правильно питаться.