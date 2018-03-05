Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов

Алена Шишкова очень часто подвергалась жесткой критике со стороны пользователей Сети, которые считали, что модель близка к анорексии.
На днях же Алена поделилась снимками с новой фотосессии. И поклонники обратили внимание на то, что Шишкова набрала немного веса, поэтому сейчас выглядит просто прекрасно.
"Снимали для любимого @lichi_brand , и один из образов я забрала себе Не смогла устоять! Интересно, угадаете какой из трёх?" - спросила у фолловеров Шишкова.
По словам самой Алены, ее полностью устраивает внешний вид, и она прекрасно чувствует себя в своем весе.
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