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Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов

Вчера, 15:28
Алена Шишкова очень часто подвергалась жесткой критике со стороны пользователей Сети, которые считали, что модель близка к анорексии.

Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов
На днях же Алена поделилась снимками с новой фотосессии. И поклонники обратили внимание на то, что Шишкова набрала немного веса, поэтому сейчас выглядит просто прекрасно.

Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов


"Снимали для любимого @lichi_brand , и один из образов я забрала себе Не смогла устоять! Интересно, угадаете какой из трёх?" - спросила у фолловеров Шишкова.

Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов


По словам самой Алены, ее полностью устраивает внешний вид, и она прекрасно чувствует себя в своем весе.

Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 3 380
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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