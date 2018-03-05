Набравшая вес Алена Шишкова привела в восторг своих фанатов

На днях же Алена поделилась снимками с новой фотосессии. И поклонники обратили внимание на то, что Шишкова набрала немного веса, поэтому сейчас выглядит просто прекрасно."Снимали для любимого @lichi_brand , и один из образов я забрала себе Не смогла устоять! Интересно, угадаете какой из трёх?" - спросила у фолловеров Шишкова.По словам самой Алены, ее полностью устраивает внешний вид, и она прекрасно чувствует себя в своем весе.