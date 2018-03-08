Позже стало известно, что Мэрайя уменьшила объем желудка, и только операция смогла помочь ей достичь желаемых результатов. Недавно же артистка обнажилась ради новой фотосъемки, в которой предстала в довольно провокационных образах.
Похудевшая Мэрайя Кэри приняла участие в откровенной фотосессии
Вчера, 15:38
Полтора года назад вес популярной певицы Мэрайи Кэри достиг отметки в 120 килограммов, из-за чего у нее началась депрессия.
Осенью прошлого года исполнительница наконец-то взяла себя в руки, и уже через полгода продемонстрировала похудевшую фигуру. Многие подумали, что дело в усиленных тренировках и здоровом питании.
Позже стало известно, что Мэрайя уменьшила объем желудка, и только операция смогла помочь ей достичь желаемых результатов. Недавно же артистка обнажилась ради новой фотосъемки, в которой предстала в довольно провокационных образах.
Позже стало известно, что Мэрайя уменьшила объем желудка, и только операция смогла помочь ей достичь желаемых результатов. Недавно же артистка обнажилась ради новой фотосъемки, в которой предстала в довольно провокационных образах.
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Ключевые слова: Мэрайи Кэри
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Количество просмотров: 3 926
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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