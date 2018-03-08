Похудевшая Мэрайя Кэри приняла участие в откровенной фотосессии

Полтора года назад вес популярной певицы Мэрайи Кэри достиг отметки в 120 килограммов, из-за чего у нее началась депрессия.

Осенью прошлого года исполнительница наконец-то взяла себя в руки, и уже через полгода продемонстрировала похудевшую фигуру. Многие подумали, что дело в усиленных тренировках и здоровом питании.Позже стало известно, что Мэрайя уменьшила объем желудка, и только операция смогла помочь ей достичь желаемых результатов. Недавно же артистка обнажилась ради новой фотосъемки, в которой предстала в довольно провокационных образах.