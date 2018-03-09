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Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов фотографией в спортивном бюстгальтере

Сегодня, 12:44
Знаменитая певица Дженнифер Лопес всегда поражает потрясающим внешним видом, ее фигуре могут позавидовать и молодые девушки.

Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов фотографией в спортивном бюстгальтере
Часто исполнительница выходит на сцену в откровенных нарядах, а чтобы поддерживать свою фигуру в форме, она активно занимается спортом. Недавно в микроблоге Дженнифер появилась фотография, на которой она позирует в спортивном бюстгальтере и легинсах.

Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов фотографией в спортивном бюстгальтере


"Собираюсь на тренировку!", - подписала снимок исполнительница.

Фотография за короткое время набрала огромное количество лайков, подписчики в комментариях засыпали знаменитость комплиментами.

Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов фотографией в спортивном бюстгальтере

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 5 031
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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