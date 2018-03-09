Дженнифер Лопес привела в восторг фанатов фотографией в спортивном бюстгальтере

Часто исполнительница выходит на сцену в откровенных нарядах, а чтобы поддерживать свою фигуру в форме, она активно занимается спортом. Недавно в микроблоге Дженнифер появилась фотография, на которой она позирует в спортивном бюстгальтере и легинсах."Собираюсь на тренировку!", - подписала снимок исполнительница.Фотография за короткое время набрала огромное количество лайков, подписчики в комментариях засыпали знаменитость комплиментами.