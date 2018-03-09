Меган Фокс в нижнем белье приняла участие в откровенной фотосессии

У актрисы и ее супруга, актера Брайана Остина Грина, подрастают трое сыновей. Младшему сыну пары всего полтора года, но Меган уже может похвастаться стройной фигурой.В последнее время Меган практически не выходит в свет, да и съемки в новых фильмах отложила на время. На днях же в Сети появились снимки с новой фотосессии, в которой актриса снялась в соблазнительном нижнем белье.Как всегда Меган поразила своих поклонников роскошным внешним видом и привела в восторг своей умопомрачительной фигурой.