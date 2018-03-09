Меган Фокс в нижнем белье приняла участие в откровенной фотосессии

Известная актриса Меган Фокс, которая полюбилась зрителями после съемок в фильме "Трансформеры", является многодетной мамой.
У актрисы и ее супруга, актера Брайана Остина Грина, подрастают трое сыновей. Младшему сыну пары всего полтора года, но Меган уже может похвастаться стройной фигурой.
В последнее время Меган практически не выходит в свет, да и съемки в новых фильмах отложила на время. На днях же в Сети появились снимки с новой фотосессии, в которой актриса снялась в соблазнительном нижнем белье.
Как всегда Меган поразила своих поклонников роскошным внешним видом и привела в восторг своей умопомрачительной фигурой.
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