Юлия Ковальчук восхитила стройной фигурой в бикини

На днях исполнительница поделилась со своими подписчиками снимком в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Юлия уже смогла вернуть себе прежние формы, а фолловеры пришли в восторг от ее внешнего вида.«Юля, прекрасно выглядите!», «Отличная фигура», «Как вы так быстро скинули вес после родов?!», - написали под фотографией подписчики.Юлия и Алексей известны своим чувством юмора, поэтому недавний пост певицы спровоцировал разговоры об изменах Чумакова.