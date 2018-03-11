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Юлия Ковальчук восхитила стройной фигурой в бикини

Вчера, 19:03
Пять месяцев назад популярная певица Юлия Ковальчук впервые стала мамой, подарив своему мужу Алексею Чумакову очаровательную дочку.

Юлия Ковальчук восхитила стройной фигурой в бикини
На днях исполнительница поделилась со своими подписчиками снимком в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру. Юлия уже смогла вернуть себе прежние формы, а фолловеры пришли в восторг от ее внешнего вида.

Юлия Ковальчук восхитила стройной фигурой в бикини


«Юля, прекрасно выглядите!», «Отличная фигура», «Как вы так быстро скинули вес после родов?!», - написали под фотографией подписчики.

Юлия и Алексей известны своим чувством юмора, поэтому недавний пост певицы спровоцировал разговоры об изменах Чумакова.

Юлия Ковальчук восхитила стройной фигурой в бикини

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 25 519
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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