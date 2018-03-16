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Юлия Ковальчук показала свою фигуру в купальнике на очередном фото

Сегодня, 09:25
В октябре прошлого года популярные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями.

Юлия Ковальчук показала свою фигуру в купальнике на очередном фото
Исполнительница подарила супругу очаровательную дочку. Теперь же Юлия активно делится с подписчиками фотографиями, на которых демонстрирует свою фигуру. Причем артистка не использует фотошоп и не стесняется своей фигуры.

Юлия Ковальчук показала свою фигуру в купальнике на очередном фото


«Никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день, сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно -качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках, и до сих пор считаю, что кое-что еще нужно подтянуть», — сообщила Ковальчук.

Напомним, что Юлия всю беременность скрывала свое интересное положение и лишь перед родами официально об этом сообщила.

Юлия Ковальчук показала свою фигуру в купальнике на очередном фото

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Ключевые слова: Юлия Ковальчук

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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