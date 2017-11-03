Поэтому на снимке, сделанном фотографами во время круиза певицы на яхте, она выглядит абсолютно счастливой. Нельзя не заметить, что Селена набрала лишний вес - западные издания связывают это с тяжелой иммунной болезнью, диагностированной у Гомес - волчанкой.
Фотографы запечатлели располневшую Селену Гомес в бикини
Сегодня, 00:47
Певица Селена Гомес зажгла с друзьями на яхте в отсутствии возлюбленного Джастина Бибера.
В настоящее время 25-летняя звезда Селена Гомес проводит отпуск в Австралии - напомним, чуть ранее стало известно о том, что певица и её избранник певец Джастин Бибер решили сделать паузу в своём романе. Чтобы Гомес не загрустила без любимого, в путешествии её сопровождает шумная компания друзей.
Поэтому на снимке, сделанном фотографами во время круиза певицы на яхте, она выглядит абсолютно счастливой. Нельзя не заметить, что Селена набрала лишний вес - западные издания связывают это с тяжелой иммунной болезнью, диагностированной у Гомес - волчанкой.
Поэтому на снимке, сделанном фотографами во время круиза певицы на яхте, она выглядит абсолютно счастливой. Нельзя не заметить, что Селена набрала лишний вес - западные издания связывают это с тяжелой иммунной болезнью, диагностированной у Гомес - волчанкой.
← В сеть попала информация о наследстве ...
Ключевые слова: Селена Гомес, Джастин Бибер
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, etonline, people.com
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Автор фото: instagram, etonline, people.com
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