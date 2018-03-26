Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике

В настоящее время Анфиса Чехова занята в телепроекте "Взвешенные люди" в роли ведущей.

Сама Анфиса долгое время боролась с лишним весом и недавно наконец-то смогла достичь желаемой фигуры. Недавно в микроблоге Чеховой появилась фотография, на которой она запечатлена в одном купальнике.Фигура телеведущей восхитила ее подписчиков, и они начали оставлять восторженные комментарии. Хотя некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа, заявив, что талию она заметно отретушировала.