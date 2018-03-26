Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике

Сегодня, 09:08
В настоящее время Анфиса Чехова занята в телепроекте "Взвешенные люди" в роли ведущей.

Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике
Сама Анфиса долгое время боролась с лишним весом и недавно наконец-то смогла достичь желаемой фигуры. Недавно в микроблоге Чеховой появилась фотография, на которой она запечатлена в одном купальнике.

Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике


Фигура телеведущей восхитила ее подписчиков, и они начали оставлять восторженные комментарии. Хотя некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа, заявив, что талию она заметно отретушировала.

Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике

← Сестры Колисниченко начали общаться с... Анастасия Волочкова снова опубликова... →

Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 10 972
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Анфиса Чехова поведала о своей борьбе с лишними килограммами
Постройневшая Анфиса Чехова поделилась снимком в купальнике из зимнего Сочи
Анфиса Чехова поделилась снимком в облегающем комбинезоне, похваставшись стройной фигурой
Анфиса Чехова заинтриговала снимком с Дмитрием Борисовым
Самое популярное за неделю

Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру Алекс Сминонс (Alex Simons) родился в Голландии и уже добился популярности в западной клубной индустрии благодаря своим коллаборациям с модными европейскими ди-джеями.
Анна Семенович опубликовала горячий снимок Популярная певица Анна Семенович является обладательницей роскошных форм, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.
Грудь Виктории Бони вывалилась из платья с глубоким декольте Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня с момента участия на реалити-шоу сильно изменилась и стала эффектной женщиной.
Фанаты встревожены самочувствием Наташи Королевой Недавнее видео популярной певицы Наташи Королевой лишь подтвердило слухи о том, что она находится на грани нервного срыва.
Появилось подтверждение романа Кары Делевинь и Пэрис Джексон В Сети уже давно обсуждают возможный роман известной актрисы и модели Кары Делевинь с дочерью поп-короля Майкла Джексона Пэрис.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.