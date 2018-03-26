Фигура телеведущей восхитила ее подписчиков, и они начали оставлять восторженные комментарии. Хотя некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа, заявив, что талию она заметно отретушировала.
Анфиса Чехова произвела фурор снимком в купальнике
Сегодня, 09:08
В настоящее время Анфиса Чехова занята в телепроекте "Взвешенные люди" в роли ведущей.
Сама Анфиса долгое время боролась с лишним весом и недавно наконец-то смогла достичь желаемой фигуры. Недавно в микроблоге Чеховой появилась фотография, на которой она запечатлена в одном купальнике.
Фигура телеведущей восхитила ее подписчиков, и они начали оставлять восторженные комментарии. Хотя некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа, заявив, что талию она заметно отретушировала.
Фигура телеведущей восхитила ее подписчиков, и они начали оставлять восторженные комментарии. Хотя некоторые заподозрили звезду в использовании фотошопа, заявив, что талию она заметно отретушировала.
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Ключевые слова: Анфиса Чехова
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Количество просмотров: 10 972
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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