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Эмбер Херд показала фигуру в купальнике

Сегодня, 20:30
Актриса Эмбер Херд выложила в сеть пляжные кадры.

Эмбер Херд показала фигуру в купальнике
Актриса Эмбер Херд, после скандального развода с Джонни Деппом замеченная в нескольких романах, похоже, немного "сбавила обороты" и на некоторое время пропала из поля зрения СМИ. На днях звезда сама обнаружила себя - на личной страничке Эмбер появились пляжные фото с райского курорта.

Эмбер Херд показала фигуру в купальнике


Эмбер Херд показала фигуру в купальнике


Эмбер Херд показала фигуру в купальнике


В кадре Херд запечатлена в белом купальнике, эффектно подчеркнувшем её подтянутую фигуру. Поклонники по достоинству оценили свежие кадры и с нетерпением ожидают новых снимков.

Эмбер Херд показала фигуру в купальнике


Эмбер Херд показала фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Эмбер Херд

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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