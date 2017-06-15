Эмбер Херд показала фигуру в купальнике

Актриса Эмбер Херд, после скандального развода с Джонни Деппом замеченная в нескольких романах, похоже, немного "сбавила обороты" и на некоторое время пропала из поля зрения СМИ. На днях звезда сама обнаружила себя - на личной страничке Эмбер появились пляжные фото с райского курорта.В кадре Херд запечатлена в белом купальнике, эффектно подчеркнувшем её подтянутую фигуру. Поклонники по достоинству оценили свежие кадры и с нетерпением ожидают новых снимков.