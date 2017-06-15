В кадре Херд запечатлена в белом купальнике, эффектно подчеркнувшем её подтянутую фигуру. Поклонники по достоинству оценили свежие кадры и с нетерпением ожидают новых снимков.
Эмбер Херд показала фигуру в купальнике
Сегодня, 20:30
Актриса Эмбер Херд выложила в сеть пляжные кадры.
Актриса Эмбер Херд, после скандального развода с Джонни Деппом замеченная в нескольких романах, похоже, немного "сбавила обороты" и на некоторое время пропала из поля зрения СМИ. На днях звезда сама обнаружила себя - на личной страничке Эмбер появились пляжные фото с райского курорта.
В кадре Херд запечатлена в белом купальнике, эффектно подчеркнувшем её подтянутую фигуру. Поклонники по достоинству оценили свежие кадры и с нетерпением ожидают новых снимков.
В кадре Херд запечатлена в белом купальнике, эффектно подчеркнувшем её подтянутую фигуру. Поклонники по достоинству оценили свежие кадры и с нетерпением ожидают новых снимков.
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Ключевые слова: Эмбер Херд
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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