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Алена Водонаева оскорбила полных людей

Сегодня, 10:04
Алена Водонаева не стесняется в своих высказываниях и старается быть максимально откровенной со своими фолловерами.

Алена Водонаева оскорбила полных людей
На днях же Алена оставила в своем микроблоге пост, в котором решила обсудить тему полных людей. Водонаева считает, что такие люди не думают об окружающих, которым доставляют дискомфорт.

Алена Водонаева оскорбила полных людей


«Стоя в очереди на регистрации, перед нами стоял очень толстый мужчина, от которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана ссущего на газон? Он так же мне неприятен, так же отвратителен и так же доставляет дискомфорт. Любишь жрать и вонять, сиди дома, жри и воняй. Если живешь в социуме, подумай о социуме. Я не люблю социального эгоизма. Я против него. Сама никому не мешаю и предпочитаю, чтобы не мешали мне», - заявила Алена.

В заключении Водонаева посоветовала полным женщинам все же привести себя в форму, чтобы радовать своих мужчин.

Алена Водонаева оскорбила полных людей

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 4 355
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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