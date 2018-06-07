Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма

Несколько дней назад Джонни со своей группой Hollywood Vampires прилетел в Россию, чтобы дать концерты. При этом знаменитость не отказывался от фотографий со своими фанатами, которые сразу же попали в Сеть.На снимках можно заметить, что Джонни выглядит чересчур истощенным, и пользователи Сети начали подозревать, что у него проблемы со здоровьем. Но оказалось, что Депп похудел ради роли в новом фильме, где он будет играть онкобольного профессора.