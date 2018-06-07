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Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма

Сегодня, 11:28
На днях поклонники знаменитого актера Джонни Деппа забили тревогу, увидев насколько сильно он похудел.

Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма
Несколько дней назад Джонни со своей группой Hollywood Vampires прилетел в Россию, чтобы дать концерты. При этом знаменитость не отказывался от фотографий со своими фанатами, которые сразу же попали в Сеть.

Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма


На снимках можно заметить, что Джонни выглядит чересчур истощенным, и пользователи Сети начали подозревать, что у него проблемы со здоровьем. Но оказалось, что Депп похудел ради роли в новом фильме, где он будет играть онкобольного профессора.

Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма

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Ключевые слова: Джонни Депп

Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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