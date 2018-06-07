На снимках можно заметить, что Джонни выглядит чересчур истощенным, и пользователи Сети начали подозревать, что у него проблемы со здоровьем. Но оказалось, что Депп похудел ради роли в новом фильме, где он будет играть онкобольного профессора.
Джонни Депп пожертвовал своим здоровьем ради нового фильма
Сегодня, 11:28
На днях поклонники знаменитого актера Джонни Деппа забили тревогу, увидев насколько сильно он похудел.
Несколько дней назад Джонни со своей группой Hollywood Vampires прилетел в Россию, чтобы дать концерты. При этом знаменитость не отказывался от фотографий со своими фанатами, которые сразу же попали в Сеть.
На снимках можно заметить, что Джонни выглядит чересчур истощенным, и пользователи Сети начали подозревать, что у него проблемы со здоровьем. Но оказалось, что Депп похудел ради роли в новом фильме, где он будет играть онкобольного профессора.
На снимках можно заметить, что Джонни выглядит чересчур истощенным, и пользователи Сети начали подозревать, что у него проблемы со здоровьем. Но оказалось, что Депп похудел ради роли в новом фильме, где он будет играть онкобольного профессора.
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Ключевые слова: Джонни Депп
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Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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