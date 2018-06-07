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Мария Кожевникова избавилась от 27 килограммов лишнего веса

Сегодня, 11:33
Известная актриса Мария Кожевникова является многодетной мамой, у нее подрастают трое сыновей.

Мария Кожевникова избавилась от 27 килограммов лишнего веса
Во время третьей беременности Мария сильно набрала в весе и обещала фанатам, что в скором времени избавится от лишних килограммов. Недавно же она сообщила о том, что смогла похудеть на 27 килограммов.

Мария Кожевникова избавилась от 27 килограммов лишнего веса


«Ну и кто там говорил, что я не стану прежней?! Жирная, толстая, обабилась, такие слова я читала в прессе, такие слова слышат миллионы женщины… Этот пост посвящён всем МАМОЧКАМ! Вы прекрасны в любом весе, а самое главное Вы сотворили чудо, подарили ЖИЗНЬ!!! И не обижайтесь на глупых и невоспитанных людей, они не стоят Ваших эмоций», - сообщила знаменитость.

Стоит отметить, что после рождения младшего сына Мария не скрывала свои проблемы с лишним весом и смело публиковала фотографии неидеального тела.

Мария Кожевникова избавилась от 27 килограммов лишнего веса

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 2 366
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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