Елена Летучая показала свои стройные ножки и крепкую грудь

Но вот на кинопремьеру к своей подруге Анне Бачаловой она пришла в коротких шортах и долго позировала фотографам, которые не хотели её отпускать. Возможно, теперь она чаще будет использовать мини в своем гардеробе.Да и на крепкую грудь Елены нельзя не обратить внимания. Маленькие соски нерожавшей женщины прекрасно смотрятся сквозь обтягивающую ткань.