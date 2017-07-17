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Елена Летучая показала свои стройные ножки и крепкую грудь

Вчера, 16:44
Елена Летучая лишь изредка позирует в бикини, предпочитая публиковать фотографии в длинных платьях или брюках.

Елена Летучая показала свои стройные ножки и крепкую грудь


Но вот на кинопремьеру к своей подруге Анне Бачаловой она пришла в коротких шортах и долго позировала фотографам, которые не хотели её отпускать. Возможно, теперь она чаще будет использовать мини в своем гардеробе.



Да и на крепкую грудь Елены нельзя не обратить внимания. Маленькие соски нерожавшей женщины прекрасно смотрятся сквозь обтягивающую ткань.

Елена Летучая показала свои стройные ножки и крепкую грудь

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Ключевые слова: Елена Летучая

Количество просмотров: 2 925
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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