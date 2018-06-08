Снимки произвели впечатление на поклонников знаменитости, которые заметили, что Тайлер выглядит также, как и 20 лет назад.
Лив Тайлер в сексуальном белье сразила всех наповал
Сегодня, 21:30
Знаменитая актриса Лив Тайлер является многодетной мамой, но по ее внешнему виду совершенно так не скажешь.
На днях в Сети появились первые фотографии новой рекламной кампании, в которой Лив представила нижнее белье марки Triumph. На снимках актриса запечатлена в прозрачном кружевном боди, которое подчеркнуло достоинства фигуры звезды.
Снимки произвели впечатление на поклонников знаменитости, которые заметили, что Тайлер выглядит также, как и 20 лет назад.
Снимки произвели впечатление на поклонников знаменитости, которые заметили, что Тайлер выглядит также, как и 20 лет назад.
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Ключевые слова: Лив Тайлер
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Количество просмотров: 312
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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