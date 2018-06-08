Бритни Спирс корректирует свои формы с помощью фотошопа

На снимках исполнительница запечатлена в голубом бикини, демонстрируя стройную талию и подтянутый живот. Но оказалось, что эти фотографии были подвергнуты предварительной обработке.
Папарацци также удалось заснять певицу на отдыхе, и фигура звезды не столь идеальна, как пыталась показать сама Бритни. Можно заметить, что живот у знаменитости рыхлый, а талии практически и нет.
Напомним, что у Бритни есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна.
Ключевые слова: Бритни Спирс
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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