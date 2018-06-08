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Бритни Спирс корректирует свои формы с помощью фотошопа

Сегодня, 21:45
Несколько дней назад в микроблоге популярной певицы Бритни Спирс появилась фотография с отдыха.

Бритни Спирс корректирует свои формы с помощью фотошопа
На снимках исполнительница запечатлена в голубом бикини, демонстрируя стройную талию и подтянутый живот. Но оказалось, что эти фотографии были подвергнуты предварительной обработке.

Бритни Спирс корректирует свои формы с помощью фотошопа


Папарацци также удалось заснять певицу на отдыхе, и фигура звезды не столь идеальна, как пыталась показать сама Бритни. Можно заметить, что живот у знаменитости рыхлый, а талии практически и нет.

Напомним, что у Бритни есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Бритни Спирс корректирует свои формы с помощью фотошопа

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 195
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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