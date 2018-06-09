Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

50-летняя Алика Смехова восхитила стройной фигурой

Сегодня, 12:01
Несколько месяцев назад известная актриса Алика Смехова отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет.

50-летняя Алика Смехова восхитила стройной фигурой
Поклонники актрисы знают, что Алика выступает за здоровое питание и много времени уделяет занятиям спортом. На днях актриса решила показать подписчикам фотографии с тренировок, вызвав восхищение своей подтянутой фигурой.

50-летняя Алика Смехова восхитила стройной фигурой


«По многочисленным заявкам моя практика йоги-асана. По-русски – поза голубя», – написала под фотографией Смехова.

Напомним, что актриса три раза выходила замуж, и у нее подрастают двое сыновей, 18-летний Артем и 10-летний Макар.

50-летняя Алика Смехова восхитила стройной фигурой

← Лера Кудрявцева впервые решилась на р... Алена Шишкова положительно высказала... →

Ключевые слова: Алика Смехова

Количество просмотров: 5 356
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Алика Смехова в бикини восхитила роскошной фигурой
Алика Смехова опубликовала серию обнаженных снимков
Алика Смехова восхитила выходом в свет в "голом" платье
Алика Смехова продемонстрировала фигуру в бикини
Самое популярное за неделю

Виктория и Дэвид Беккхэм впервые отреагировали на слухи о намерении развестись Нередко в Сети распространяется информация о серьезных проблемах в семье Дэвида и Виктории Бекхэм.
Регина Тодоренко призналась, что ждет первенца Вчера состоялось вручение ежегодной музыкальной премии "Муз-ТВ", которую посетила и ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко.
Пиппа Миддлтон официально заявила о своей беременности Несколько месяцев назад западные таблоиды сообщили об интересном положении сестры Кейт Миддлтон Пиппы, но сама девушка предпочитала никак не реагировать на эти слухи.
На премии Муз ТВ состоялся съезд царственных особ Самым тусовочным местом премии МУЗ ТВ стала зона Чарта Essa Party Guide, где побывали все звездные гости, включая двух королей и двух принцесс.
Алена Шишкова положительно высказалась об уколах красоты Модель Алена Шишкова является обладательницей идеальной фигуры и правильных черт лица.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.