50-летняя Алика Смехова восхитила стройной фигурой

Поклонники актрисы знают, что Алика выступает за здоровое питание и много времени уделяет занятиям спортом. На днях актриса решила показать подписчикам фотографии с тренировок, вызвав восхищение своей подтянутой фигурой.«По многочисленным заявкам моя практика йоги-асана. По-русски – поза голубя», – написала под фотографией Смехова.Напомним, что актриса три раза выходила замуж, и у нее подрастают двое сыновей, 18-летний Артем и 10-летний Макар.