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Елена Бушина опровергла новость о своей беременности, признавшись, что просто немного поправилась

Сегодня, 10:50
В последнее время поклонники экс-участницы телепроекта "Дом-2" Елены Бушиной были уверены, что женщина находится в интересном положении.

Елена Бушина опровергла новость о своей беременности, признавшись, что просто немного поправилась
Все это время Елена никак не реагировала на эти разговоры и лишь на днях решила пресечь распространение слухов. Бушина опубликовала видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру, признавшись, что пока не успела убрать лишние килограммы, что и вызвало подобные разговоры.

Елена Бушина опровергла новость о своей беременности, признавшись, что просто немного поправилась


"У меня для вас радостная новость))) Для самых внимательных", - написала Елена под видео.

Бушина заявила, что сядет на диету, чтобы убрать все лишнее. Хотя некоторые фанаты все же не поверили ее словам, посчитав, что таким образом она пытается скрыть свою беременность.

Елена Бушина опровергла новость о своей беременности, признавшись, что просто немного поправилась

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Ключевые слова: Елена Бушина

Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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