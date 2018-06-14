Елена Бушина опровергла новость о своей беременности, признавшись, что просто немного поправилась

Все это время Елена никак не реагировала на эти разговоры и лишь на днях решила пресечь распространение слухов. Бушина опубликовала видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру, признавшись, что пока не успела убрать лишние килограммы, что и вызвало подобные разговоры."У меня для вас радостная новость))) Для самых внимательных", - написала Елена под видео.Бушина заявила, что сядет на диету, чтобы убрать все лишнее. Хотя некоторые фанаты все же не поверили ее словам, посчитав, что таким образом она пытается скрыть свою беременность.