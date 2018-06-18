Артистка признается, что ей хочется пожить в свое удовольствие и никому ничего не доказывать. Лариса заметила, что возможно и хотела бы сбросить несколько лишних килограммов, но пока не может определиться с рационом питания.
Располневшая Лариса Долина ни в чем себе не отказывает
Сегодня, 07:38
Поклонники всегда поражались тому, какой же целеустремленностью обладает популярная певица Лариса Долина.
Ей удалось за довольно короткое время избавиться от лишнего веса, но теперь исполнительница снова поправилась. А все дело в том, что Долина решила отказаться от всех диет и ни в чем себе не отказывать.
Артистка признается, что ей хочется пожить в свое удовольствие и никому ничего не доказывать. Лариса заметила, что возможно и хотела бы сбросить несколько лишних килограммов, но пока не может определиться с рационом питания.
Артистка признается, что ей хочется пожить в свое удовольствие и никому ничего не доказывать. Лариса заметила, что возможно и хотела бы сбросить несколько лишних килограммов, но пока не может определиться с рационом питания.
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Ключевые слова: Лариса Долина
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Количество просмотров: 338
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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