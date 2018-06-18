Располневшая Лариса Долина ни в чем себе не отказывает

Ей удалось за довольно короткое время избавиться от лишнего веса, но теперь исполнительница снова поправилась. А все дело в том, что Долина решила отказаться от всех диет и ни в чем себе не отказывать.Артистка признается, что ей хочется пожить в свое удовольствие и никому ничего не доказывать. Лариса заметила, что возможно и хотела бы сбросить несколько лишних килограммов, но пока не может определиться с рационом питания.