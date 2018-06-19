Наталья Подольская показала идеальную фигуру в купальнике

Теперь же исполнительница с удовольствием проводит время на пляжах Бенидорма, публикуя фотографии с отдыха. Компанию Наталье составил 3-летний сын Артемий, мама, сестра с супругом и детьми, а вот Владимира Преснякова на снимках не видно.Недавно пользователи Сети активно обсуждали возможную беременность Натальи, но на отдыхе артистка доказала, что все это были лишь слухи. Ей удалось заметно похудеть, и теперь она хвастается стройной фигурой в купальнике.