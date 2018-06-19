Недавно пользователи Сети активно обсуждали возможную беременность Натальи, но на отдыхе артистка доказала, что все это были лишь слухи. Ей удалось заметно похудеть, и теперь она хвастается стройной фигурой в купальнике.
Наталья Подольская показала идеальную фигуру в купальнике
Сегодня, 09:29
Некоторое время назад популярная певица Наталья Подольская улетела в Испанию в долгожданный отпуск.
Теперь же исполнительница с удовольствием проводит время на пляжах Бенидорма, публикуя фотографии с отдыха. Компанию Наталье составил 3-летний сын Артемий, мама, сестра с супругом и детьми, а вот Владимира Преснякова на снимках не видно.
Недавно пользователи Сети активно обсуждали возможную беременность Натальи, но на отдыхе артистка доказала, что все это были лишь слухи. Ей удалось заметно похудеть, и теперь она хвастается стройной фигурой в купальнике.
Недавно пользователи Сети активно обсуждали возможную беременность Натальи, но на отдыхе артистка доказала, что все это были лишь слухи. Ей удалось заметно похудеть, и теперь она хвастается стройной фигурой в купальнике.
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Ключевые слова: Наталья Подольская
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Количество просмотров: 3 146
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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