Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море

Ведущий детской программы "Лучше всех" Максим Галкин решил, что все его подписчики до 18 лет отправились к бабушке в деревню, а это означает, что можно немного пошалить.
В своем Инстаграм Максим опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Галкин стоит в воде, на его руках собачка.
"Ах, ну какой мужчина"
"Торс, как у 25-летнего мальчишки"
"Крутой, солнечный мальчик наш"
"И собчаку спас"
"Смотрю на тело Максима и понимаю, что Алла Борисовна оценила в нем не только юмор"
- от души пишут поклонники.
Ключевые слова: Максим Галкин
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