Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море

Сегодня, 14:50
Ведущий детской программы "Лучше всех" Максим Галкин решил, что все его подписчики до 18 лет отправились к бабушке в деревню, а это означает, что можно немного пошалить.

Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море
В своем Инстаграм Максим опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Галкин стоит в воде, на его руках собачка.

Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море


"Ах, ну какой мужчина"

"Торс, как у 25-летнего мальчишки"

"Крутой, солнечный мальчик наш"

"И собчаку спас"

"Смотрю на тело Максима и понимаю, что Алла Борисовна оценила в нем не только юмор"

- от души пишут поклонники.

Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море

← Юлия Савичева поделилась снимком из д...

Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 1 729
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Максим Галкин опубликовал фото дочери в полуторагодовалом возрасте
Максим Галкин невероятно помолодел
Максим Галкин опубликовал юмористическое видео из туалета
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят праздники по отдельности
Самое популярное за неделю

Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море Ведущий детской программы "Лучше всех" Максим Галкин решил, что все его подписчики до 18 лет отправились к бабушке в деревню, а это означает, что можно немного пошалить.
Юлия Савичева поделилась снимком из детства На днях в микроблоге популярной певицы Юлии Савичевой появилась фотография, которая произвела фурор среди ее поклонников.
Мария Погребняк жестко отреагировала на критику в свой адрес Мария Погребняк нередко становится объектом жесткой критики пользователей Сети.
Ева Лонгория опубликовала трогательное фото новорожденного сына Несколько дней назад знаменитая актриса Ева Лонгория впервые стала мамой, родив очаровательного сына Сантьяго.
Пьяный Борис Корчевников возмутил пользователей Сети На днях в микроблоге телеведущего Бориса Корчевникова появилось видео, которое вызвало возмущение пользователей Сети.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.