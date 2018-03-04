Ведущий детской передачи Максим Галкин обнажился на море

Ведущий детской программы "Лучше всех" Максим Галкин решил, что все его подписчики до 18 лет отправились к бабушке в деревню, а это означает, что можно немного пошалить.

В своем Инстаграм Максим опубликовал фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Галкин стоит в воде, на его руках собачка."Ах, ну какой мужчина""Торс, как у 25-летнего мальчишки""Крутой, солнечный мальчик наш""И собчаку спас""Смотрю на тело Максима и понимаю, что Алла Борисовна оценила в нем не только юмор"- от души пишут поклонники.