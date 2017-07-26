Снимок появился на личной страничке Иоланды. В подписи к нему она назвала возраст 50 лет волшебным, а также призналась, что полностью обрела чувство уверенности и абсолютной свободы, её больше не пугает осуждение и она принимает лучшую версию самой себя.
54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком
Сегодня, 16:21
Мать известных моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда похвасталась фигурой в бикини.
На волне всё возрастающей популярности своих дочерей, Иоланда также не отстаёт от них и на днях даже затмила Беллу и Джиджи своим невероятным фото. В кадре 54-летняя женщина демонстрирует потрясающе стройную и подтянутую фигуру.
Снимок появился на личной страничке Иоланды. В подписи к нему она назвала возраст 50 лет волшебным, а также призналась, что полностью обрела чувство уверенности и абсолютной свободы, её больше не пугает осуждение и она принимает лучшую версию самой себя.
Снимок появился на личной страничке Иоланды. В подписи к нему она назвала возраст 50 лет волшебным, а также призналась, что полностью обрела чувство уверенности и абсолютной свободы, её больше не пугает осуждение и она принимает лучшую версию самой себя.
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Ключевые слова: Белла Хадид, Джиджи Хадид, Иоланда Хадид
Количество просмотров: 5 902
Количество просмотров: 5 902
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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