54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком

На волне всё возрастающей популярности своих дочерей, Иоланда также не отстаёт от них и на днях даже затмила Беллу и Джиджи своим невероятным фото. В кадре 54-летняя женщина демонстрирует потрясающе стройную и подтянутую фигуру.Снимок появился на личной страничке Иоланды. В подписи к нему она назвала возраст 50 лет волшебным, а также призналась, что полностью обрела чувство уверенности и абсолютной свободы, её больше не пугает осуждение и она принимает лучшую версию самой себя.