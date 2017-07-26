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54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком

Сегодня, 16:21
Мать известных моделей Беллы и Джиджи Хадид Иоланда похвасталась фигурой в бикини.

54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком
На волне всё возрастающей популярности своих дочерей, Иоланда также не отстаёт от них и на днях даже затмила Беллу и Джиджи своим невероятным фото. В кадре 54-летняя женщина демонстрирует потрясающе стройную и подтянутую фигуру.

54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком


Снимок появился на личной страничке Иоланды. В подписи к нему она назвала возраст 50 лет волшебным, а также призналась, что полностью обрела чувство уверенности и абсолютной свободы, её больше не пугает осуждение и она принимает лучшую версию самой себя.

54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком


54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком


54-летняя мать сестер Хадид поразила сеть откровенным снимком

← Николь Кидман призналась в использова...

Ключевые слова: Белла Хадид, Джиджи Хадид, Иоланда Хадид

Количество просмотров: 5 902
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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