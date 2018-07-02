Фолловеры начали оставлять в комментариях к снимку комплименты, в очередной раз восхитившись внешним видом Ирины и ее фигурой.
Пляжный снимок Ирины Шейк привел в восторг ее поклонников
Сегодня, 11:09
В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится в долгожданном отпуске и активно делится с поклонниками пляжными фотографиями.
Недавний снимок Ирины произвел фурор среди ее подписчиков. На этот раз модель решила не демонстрировать фигуру и позирует в слитном купальнике возле воды. Но Шейк не прогадала, и фотография получилась действительно заслуживающей внимания.
Фолловеры начали оставлять в комментариях к снимку комплименты, в очередной раз восхитившись внешним видом Ирины и ее фигурой.
Фолловеры начали оставлять в комментариях к снимку комплименты, в очередной раз восхитившись внешним видом Ирины и ее фигурой.
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Ключевые слова: Ирина Шейк
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Количество просмотров: 897
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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