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Пляжный снимок Ирины Шейк привел в восторг ее поклонников

Сегодня, 11:09
В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится в долгожданном отпуске и активно делится с поклонниками пляжными фотографиями.

Пляжный снимок Ирины Шейк привел в восторг ее поклонников
Недавний снимок Ирины произвел фурор среди ее подписчиков. На этот раз модель решила не демонстрировать фигуру и позирует в слитном купальнике возле воды. Но Шейк не прогадала, и фотография получилась действительно заслуживающей внимания.

Пляжный снимок Ирины Шейк привел в восторг ее поклонников


Фолловеры начали оставлять в комментариях к снимку комплименты, в очередной раз восхитившись внешним видом Ирины и ее фигурой.

Пляжный снимок Ирины Шейк привел в восторг ее поклонников

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 897
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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