Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наталья Водянова показала на новом фото идеальный пресс

Сегодня, 16:55
Знаменитая модель Наталья Водянова является мамой пятерых детей, но по ее внешнему виду не скажешь, что у нее есть хоть один ребенок.

Наталья Водянова показала на новом фото идеальный пресс
Нередко Наталья публикует фотографии, на которых позирует в бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Недавно же в микроблоге Водяновой появился снимок, на котором она запечатлена лежащей на траве в топе и плавках от купальника.

Наталья Водянова показала на новом фото идеальный пресс


«Мой #солнечныйудар между двумя неделями моды», — написала под фотографией знаменитость.

На снимке можно заметить идеально плоский живот модели, который привел в восторг ее поклонников.

Наталья Водянова показала на новом фото идеальный пресс

← Эвелина Бледанс вышла в свет в свадебн... Детский снимок Алены Водонаевой восхи... →

Ключевые слова: Наталья Водянова

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Нюша на фото с подругами показала свою фигуру в бикини
Наталья Водянова снялась в откровенной фотосессии
Наталья Водянова показала фигуру в ярком купальнике
Бритни Спирс показала идеальную фигуру в новом бикини
Самое популярное за неделю

Сын Сергея Лазарева оказался невольным участником гей-скандала О том, что у Сергея Лазарева растет сын стало известно в декабре 2016 года.
Полностью обнаженная Мирослава Карпович удивила поклонников Актриса Мирослава Карпович прославилась после съемок в сериале "Папины дочки", где сыграла старшую из сестер.
Ладу Дэнс упрекнули за чрезмерное увлечение пластикой На днях в микроблоге певица Лады Дэнс появилась фотография, которая вызвала бурные обсуждения среди ее подписчиков.
Шерил Коул и Лиам Пейн не смогли сохранить свои отношения Еще зимой общественность начала обсуждать серьезные проблемы в отношениях Шерил Коул и Лиама Пейна.
Меган Фокс разместила редкую фотографию младшего сына У голливудской актрисы Меган Фокс подрастают трое детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.