Наталья Водянова показала на новом фото идеальный пресс

Знаменитая модель Наталья Водянова является мамой пятерых детей, но по ее внешнему виду не скажешь, что у нее есть хоть один ребенок.

Нередко Наталья публикует фотографии, на которых позирует в бикини, демонстрируя идеальную фигуру. Недавно же в микроблоге Водяновой появился снимок, на котором она запечатлена лежащей на траве в топе и плавках от купальника.«Мой #солнечныйудар между двумя неделями моды», — написала под фотографией знаменитость.На снимке можно заметить идеально плоский живот модели, который привел в восторг ее поклонников.