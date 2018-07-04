Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка

Актриса отдыхала в черном монокини, который отлично сидел на подтянутой фигуре звезды. Внешний вид Сары Джессики произвел фурор среди ее подписчиков, которые отметили, что знаменитость выглядит как девочка.Напомним, что актрисе уже 53 года. Она более двадцати лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком, и в семье подрастают трое детей, сын Джеймс и близняшки Мэрион и Табиту.