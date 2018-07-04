Напомним, что актрисе уже 53 года. Она более двадцати лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком, и в семье подрастают трое детей, сын Джеймс и близняшки Мэрион и Табиту.
Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка
Сегодня, 09:18
Недавно папарацци удалось запечатлеть звезду сериала "Секс в большом городе" Сару Джессику Паркер на пляже Нью-Йорка.
Актриса отдыхала в черном монокини, который отлично сидел на подтянутой фигуре звезды. Внешний вид Сары Джессики произвел фурор среди ее подписчиков, которые отметили, что знаменитость выглядит как девочка.
Напомним, что актрисе уже 53 года. Она более двадцати лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком, и в семье подрастают трое детей, сын Джеймс и близняшки Мэрион и Табиту.
Напомним, что актрисе уже 53 года. Она более двадцати лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком, и в семье подрастают трое детей, сын Джеймс и близняшки Мэрион и Табиту.
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Ключевые слова: Сара Джессика Паркер
Количество просмотров: 3 796
Количество просмотров: 3 796
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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