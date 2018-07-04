Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка

Сегодня, 09:18
Недавно папарацци удалось запечатлеть звезду сериала "Секс в большом городе" Сару Джессику Паркер на пляже Нью-Йорка.

Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка
Актриса отдыхала в черном монокини, который отлично сидел на подтянутой фигуре звезды. Внешний вид Сары Джессики произвел фурор среди ее подписчиков, которые отметили, что знаменитость выглядит как девочка.

Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка


Напомним, что актрисе уже 53 года. Она более двадцати лет счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком, и в семье подрастают трое детей, сын Джеймс и близняшки Мэрион и Табиту.

Сару Джессика Паркер в купальнике можно принять за подростка

← Бывшая жена Вадима Казаченко больше н... Кайли Миноуг поделилась трогательной ... →

Ключевые слова: Сара Джессика Паркер

Количество просмотров: 3 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Постаревшая Сара Джессика Паркер привела в ужас поклонников своим видом
Елена Перминова продемонстрировала идеальную фигуру в белом монокини
Сара Джессика Паркер разместила редкую фотографию с подросшими наследницами
Сара Джессика Паркер
Самое популярное за неделю

Чулпан Хаматова поделилась редким снимком младшей дочери Известная актриса Чулпан Хаматова не любит распространяться о своей личной жизни, да и семейные снимки в ее микроблоге появляются редко.
Ксения Бородина в годовщину свадьбу поведала о конфликте с мужем Около месяца назад в Сети активно обсуждались серьезные проблемы в отношениях телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова.
Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство Два года длились судебные тяжбы скандально известного Никиты Джигурды за наследство Людмилы Браташ.
Развратное поведение Анны Седоковой возмутило ее фанатов У популярной певицы Анны Седоковой подрастают трое детей, младший ребенок родился в прошлом году.
Екатерина Варнава остро ответила всем недоброжелателям На днях в микроблоге звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.