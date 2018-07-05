Ким Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

На днях молодая мама решила попробовать новый вид спорта, вейкбординг. Она опубликовала в своем микроблоге короткие видео, а также фотографию, на которой позирует в купальнике. Фигура звезды восхитила ее поклонников."Она выглядит все лучше и лучше", "Восхитительна", - пишут в комментариях фолловеры знаменитости.Напомним, что в последнее время Ким занялась своей фигурой и добилась ощутимых результатов благодаря строгой диете и занятиям спортом.