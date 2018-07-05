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Ким Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

Сегодня, 11:05
Ким Кардашьян является активным пользователем Сети, она часто делится с поклонниками новыми кадрами из повседневной жизни.

Ким Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике
На днях молодая мама решила попробовать новый вид спорта, вейкбординг. Она опубликовала в своем микроблоге короткие видео, а также фотографию, на которой позирует в купальнике. Фигура звезды восхитила ее поклонников.

Ким Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике


"Она выглядит все лучше и лучше", "Восхитительна", - пишут в комментариях фолловеры знаменитости.

Напомним, что в последнее время Ким занялась своей фигурой и добилась ощутимых результатов благодаря строгой диете и занятиям спортом.

Ким Кардашьян продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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