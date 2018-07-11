Наталья Подольская в необычном купальнике показала фото с отдыха

Теперь же чаще всего в микроблоге исполнительницы появляются пляжные снимки, ведь она с семьей находится на отдыхе в Испании. Недавно же Наталья опубликовала фотографию, на которой она позирует в странном купальнике.«Вид завораживает. Я конечно имею в виду море за спиной», — написала под фото Подольская.Подписчики положительно оценили снимок артистки, заметив, что она выглядит, как всегда, просто потрясающе, а также их привел в восторг купальник с необычным кроем.