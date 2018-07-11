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Наталья Подольская в необычном купальнике показала фото с отдыха

Сегодня, 10:07
Популярная певица Наталья Подольская является активным пользователем Сети, она часто делится с поклонниками новыми фотографиями из повседневной жизни.

Наталья Подольская в необычном купальнике показала фото с отдыха
Теперь же чаще всего в микроблоге исполнительницы появляются пляжные снимки, ведь она с семьей находится на отдыхе в Испании. Недавно же Наталья опубликовала фотографию, на которой она позирует в странном купальнике.

Наталья Подольская в необычном купальнике показала фото с отдыха


«Вид завораживает. Я конечно имею в виду море за спиной», — написала под фото Подольская.

Подписчики положительно оценили снимок артистки, заметив, что она выглядит, как всегда, просто потрясающе, а также их привел в восторг купальник с необычным кроем.

Наталья Подольская в необычном купальнике показала фото с отдыха

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Ключевые слова: Наталья Подольская

Количество просмотров: 4 472
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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