Татьяну Котову без трусов подняли на смех

"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить. Всем зарядного утра и восхитительного настроения"
- подписала Татьяна красивую картинку.
Тут хейтеры не стали сдерживать себя, написав, что Котовой давно пора замуж, что таким образом она ищет, кто же ей этот самый дом построит, а пока ищет - на стройке без трусов заразу занесет.
Не знаю, мне обнаженные женщины нравятся. И пусть пишут в записях, кто угодно. Кому не нравится - можно не читать.
А чуть ниже предлагаю посмотреть, как Татьяна качает собственное тело: