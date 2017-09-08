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Татьяну Котову без трусов подняли на смех

Вчера, 18:34
32-летняя экс-солистка группы ВИА Гра и Мисс Россия 2006 года Татьяна Котова решила продемонстрировать свои неординарные умственные способности.

Татьяну Котову без трусов подняли на смех
Только проблема в том, что во время публикации философского изречения, Таня разместила под записью собственный снимок, на котором позирует без трусиков.

"Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить. Всем зарядного утра и восхитительного настроения"

- подписала Татьяна красивую картинку.

Татьяну Котову без трусов подняли на смех


Тут хейтеры не стали сдерживать себя, написав, что Котовой давно пора замуж, что таким образом она ищет, кто же ей этот самый дом построит, а пока ищет - на стройке без трусов заразу занесет.

Татьяну Котову без трусов подняли на смех


Татьяну Котову без трусов подняли на смех


Татьяну Котову без трусов подняли на смех


Не знаю, мне обнаженные женщины нравятся. И пусть пишут в записях, кто угодно. Кому не нравится - можно не читать.

А чуть ниже предлагаю посмотреть, как Татьяна качает собственное тело:


← Юное тело Наташи Королевой произвело ...

Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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