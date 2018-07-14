После смерти Вороненкова Максакова сильно похудела, в итоге поклонники переживали за здоровье звезды, но теперь она похоже восстановилась и смогла вернуться к прежней жизни.
Мария Максакова сильно набрала в весе
Сегодня, 11:27
С момента убийства политика Дениса Вороненкова прошло уже больше года, и все это время его супруга Мария Максакова проживает на Украине вместе с младшим сыном Иваном.
Недавно же в Сети появились новые фотографии оперной певицы, вызвавшие удивление ее поклонников. На фото можно заметить, что Мария заметно поправилась, хотя еще недавно пугала фанатов болезненной худобой.
После смерти Вороненкова Максакова сильно похудела, в итоге поклонники переживали за здоровье звезды, но теперь она похоже восстановилась и смогла вернуться к прежней жизни.
После смерти Вороненкова Максакова сильно похудела, в итоге поклонники переживали за здоровье звезды, но теперь она похоже восстановилась и смогла вернуться к прежней жизни.
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Ключевые слова: Мария Максакова
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Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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