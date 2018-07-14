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Мария Максакова сильно набрала в весе

Сегодня, 11:27
С момента убийства политика Дениса Вороненкова прошло уже больше года, и все это время его супруга Мария Максакова проживает на Украине вместе с младшим сыном Иваном.

Мария Максакова сильно набрала в весе
Недавно же в Сети появились новые фотографии оперной певицы, вызвавшие удивление ее поклонников. На фото можно заметить, что Мария заметно поправилась, хотя еще недавно пугала фанатов болезненной худобой.

Мария Максакова сильно набрала в весе


После смерти Вороненкова Максакова сильно похудела, в итоге поклонники переживали за здоровье звезды, но теперь она похоже восстановилась и смогла вернуться к прежней жизни.

Мария Максакова сильно набрала в весе

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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