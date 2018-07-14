Мария Максакова сильно набрала в весе

С момента убийства политика Дениса Вороненкова прошло уже больше года, и все это время его супруга Мария Максакова проживает на Украине вместе с младшим сыном Иваном.

Недавно же в Сети появились новые фотографии оперной певицы, вызвавшие удивление ее поклонников. На фото можно заметить, что Мария заметно поправилась, хотя еще недавно пугала фанатов болезненной худобой.После смерти Вороненкова Максакова сильно похудела, в итоге поклонники переживали за здоровье звезды, но теперь она похоже восстановилась и смогла вернуться к прежней жизни.