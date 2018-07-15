Галина Юдашкина похвасталась фигурой в бикини через три недели после родов

Роды Галины прошли в США, а через месяц после появления на свет малыша она вернулась в Москву. На днях же молодая мама с детьми улетела на отдых и теперь делится пляжными фотографиями.Недавно в микроблоге Галины была опубликована фотография, на которой она решила показать свою фигуру во время принятия солнечных ванн. Поклонники заметили, что Юдашкина уже смогла вернуть себе прежние формы.