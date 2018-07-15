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Галина Юдашкина похвасталась фигурой в бикини через три недели после родов

Сегодня, 10:31
Галина Юдашкина родила второго ребенка около трех месяцев назад, и молодые родители решили назвать сына Аркадием.

Галина Юдашкина похвасталась фигурой в бикини через три недели после родов
Роды Галины прошли в США, а через месяц после появления на свет малыша она вернулась в Москву. На днях же молодая мама с детьми улетела на отдых и теперь делится пляжными фотографиями.

Галина Юдашкина похвасталась фигурой в бикини через три недели после родов


Недавно в микроблоге Галины была опубликована фотография, на которой она решила показать свою фигуру во время принятия солнечных ванн. Поклонники заметили, что Юдашкина уже смогла вернуть себе прежние формы.

Галина Юдашкина похвасталась фигурой в бикини через три недели после родов

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Ключевые слова: Галина Юдашкина

Количество просмотров: 2 457
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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