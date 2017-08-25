Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини

37-летняя Пэрис Хилтон вот-вот впервые пойдет под венец - её избранником стал актер Крис Зилка, пара обручилась в конце прошлого года. Прямо сейчас влюбленные находятся в отпуске - для путешествия они выбрали греческий остров Миконос.В блоге звезды уже появилось несколько солнечных фото - в кадре Пэрис позирует в бикини, дополнив свой образ ярким парео и неизменными туфлями на шпильке, с которыми, как видно, она не расстается даже на отдыхе.