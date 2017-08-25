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Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини

Сегодня, 03:27
Будущая невеста Пэрис Хилтон опубликовала соблазнительные пляжные фото.

Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини
37-летняя Пэрис Хилтон вот-вот впервые пойдет под венец - её избранником стал актер Крис Зилка, пара обручилась в конце прошлого года. Прямо сейчас влюбленные находятся в отпуске - для путешествия они выбрали греческий остров Миконос.

Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини


Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини


В блоге звезды уже появилось несколько солнечных фото - в кадре Пэрис позирует в бикини, дополнив свой образ ярким парео и неизменными туфлями на шпильке, с которыми, как видно, она не расстается даже на отдыхе.

Пэрис Хилтон показала фигуру в бикини

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон

Количество просмотров: 8 359
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, theknotnews.com, wmagazine.com

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