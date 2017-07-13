В этом можно легко убедиться, взглянув на обновление в блоге звезды - она демонстрирует великолепную подтянутую фигуру. Подписчики в комментариях пишут, что мечтают выглядеть также в эти годы.
53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото
Вчера, 20:49
Актриса Элизабет Херли опубликовала в своём блоге потрясающий снимок.
Лето уже почти перешагнуло за свой экватор, а значит у знаменитостей сейчас самый разгар отпусков - блоги звезд буквально заполнены солнечными снимками на фоне моря, однако широкое обсуждение получают только избранные кадры. Одним из таких стало фото актрисы Элизабет Херли в желтом бикини, которая в свои 53, кажется, продолжает молодеть.
В этом можно легко убедиться, взглянув на обновление в блоге звезды - она демонстрирует великолепную подтянутую фигуру. Подписчики в комментариях пишут, что мечтают выглядеть также в эти годы.
В этом можно легко убедиться, взглянув на обновление в блоге звезды - она демонстрирует великолепную подтянутую фигуру. Подписчики в комментариях пишут, что мечтают выглядеть также в эти годы.
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Ключевые слова: Элизабет Херли
Количество просмотров: 6 214
Количество просмотров: 6 214
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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