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53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото

Вчера, 20:49
Актриса Элизабет Херли опубликовала в своём блоге потрясающий снимок.

53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото
Лето уже почти перешагнуло за свой экватор, а значит у знаменитостей сейчас самый разгар отпусков - блоги звезд буквально заполнены солнечными снимками на фоне моря, однако широкое обсуждение получают только избранные кадры. Одним из таких стало фото актрисы Элизабет Херли в желтом бикини, которая в свои 53, кажется, продолжает молодеть.

53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото


В этом можно легко убедиться, взглянув на обновление в блоге звезды - она демонстрирует великолепную подтянутую фигуру. Подписчики в комментариях пишут, что мечтают выглядеть также в эти годы.

53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото


53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото


53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото

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Ключевые слова: Элизабет Херли

Количество просмотров: 6 214
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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