Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мария Коженикова отказывает себе в самом приятном

15.09.18 / 10:40
Два дня назад депутат и трижды мама Мария Коженикова приняла для себя важное решение.

Мария Коженикова отказывает себе в самом приятном
Мария решила отказаться от мяса.

"Решила отказаться от мяса... уже две недели. У кого есть опыт делитесь! Больше всего буду скучать по копчёной колбаске"

- поведала Кожевникова в Инстаграм.

Почитав разные мнения, Мария добавила:

"Ох, сколько мнений и все такие разные... хотя, как и наши организмы. Мы, каждый из нас индивидуален, поэтому и формулы единый нет! Я же хочу отказаться от мяса по двум причинам, первая, она же главная - меня давно посещает это мысль, то есть у меня появилась духовная потребность, так чувствую... а вторая , что хорошее, а точнее качественное мясо достаточно сложно найти и купить. В общем, буду исключительно прислушиваться к своему организму, к его желаниям и самочувствию. И Спасибо за Ваш опыт, которым поделились почти тысячу человек, он еще раз мне доказал, что мы все настолько разные, насколько прекрасны! Красота, как внешняя, так и внутренняя в индивидуальности!

P.S. А колбаска...да. Моя слабость, вот очень правильно питаюсь, как правило раздельно и без каких либо специй, от всего могу легко отказаться, а вот от копчёной, вкусной... тяжело".

А уже вечером следующего дня решила опубликовать снимок в купальнике, сделанный на берегу моря.

Мария Коженикова отказывает себе в самом приятном


"Плыву по течению... Чувствую в себе перемены, причём впервые импульс идёт от внутреннего к внешнему. Обычно, даже в актёрской профессии у меня наоборот, это примерно как, каблуки надеть и походка меняется... а сейчас иначе. Ну что же, буду ловить свою волну и брать новые высоты!"

- заявила Кожевникова.

Смотря на фотографию вполне себе стройной Маши, многие отметили в комментариях, что с такой фигурой можно и не худеть, всё и так в полном порядке.

← Ани Лорак выглядит заметно уставшей Анастасия Решетова показала прохожим московской набережной свои сексуа... →

Ключевые слова: Мария Коженикова

Количество просмотров: 4 849
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Мария Кожевниковой переполошила весь дом
Мария Кожевникова попыталась объяснить причину своего лишнего веса
Мария Кожевникова раскритиковала завистников
Анна Хилькевич решила отказаться от меховых изделий
Самое популярное за неделю

Мария Кожевникова рассказала об отношениях с мужем Не так давно Мария Кожевникова поделилась с поклонниками своими мыслями о том, что идеальных мужчин не бывает, а если хочешь такого, то его надо родить и вырастить самой.
Яна Кошкина поставила точку в отношениях со своим бойфрендом Кто был таинственным мужчиной Яны Кошкиной неизвестно, но он периодически жаловалась, что он доводит её до слез.
Мария Шумакова снялась обнаженной для мужского журнала Марии Шумаковой 29 лет и оказывается, 19 из них она мечтала попасть на обложку Maxim
Сергей Жуков, наконец, рассказала, что же с ним на самом деле произошло. Придя на программу «Центральное телевидение» Сергей Жуков пояснил, что , в свое время сильно ударился животом о стальную конструкцию, но не сразу придал значение появившемуся синяку.
Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь 26-летний рижский рэпер Johnyboy (Джонибой) вышел на связь с поклонниками после трехлетнего затишья.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.