Мария Коженикова отказывает себе в самом приятном

Мария решила отказаться от мяса."Решила отказаться от мяса... уже две недели. У кого есть опыт делитесь! Больше всего буду скучать по копчёной колбаске"- поведала Кожевникова в Инстаграм.Почитав разные мнения, Мария добавила:"Ох, сколько мнений и все такие разные... хотя, как и наши организмы. Мы, каждый из нас индивидуален, поэтому и формулы единый нет! Я же хочу отказаться от мяса по двум причинам, первая, она же главная - меня давно посещает это мысль, то есть у меня появилась духовная потребность, так чувствую... а вторая , что хорошее, а точнее качественное мясо достаточно сложно найти и купить. В общем, буду исключительно прислушиваться к своему организму, к его желаниям и самочувствию. И Спасибо за Ваш опыт, которым поделились почти тысячу человек, он еще раз мне доказал, что мы все настолько разные, насколько прекрасны! Красота, как внешняя, так и внутренняя в индивидуальности!P.S. А колбаска...да. Моя слабость, вот очень правильно питаюсь, как правило раздельно и без каких либо специй, от всего могу легко отказаться, а вот от копчёной, вкусной... тяжело".А уже вечером следующего дня решила опубликовать снимок в купальнике, сделанный на берегу моря."Плыву по течению... Чувствую в себе перемены, причём впервые импульс идёт от внутреннего к внешнему. Обычно, даже в актёрской профессии у меня наоборот, это примерно как, каблуки надеть и походка меняется... а сейчас иначе. Ну что же, буду ловить свою волну и брать новые высоты!"- заявила Кожевникова.Смотря на фотографию вполне себе стройной Маши, многие отметили в комментариях, что с такой фигурой можно и не худеть, всё и так в полном порядке.