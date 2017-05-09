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Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида

Вчера, 20:25
Модель и супруга певца Джона Ледженда Крисси Тейген отреагировала на негативные высказывания о своей фигуре.

Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида
Накануне звезда появилась на торжественной дорожке церемонии "Эмми-2018", и сразу же подверглась критике со стороны модных экспертов и простых пользователей сети. Все они отметили, что с такой расплывшейся фигурой, как у Тейген, нельзя выбирать такие наряды: "Платье очень красивое, но оно безнадежно испорчено фигурой Крисси".

Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида


Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида


Реакция модели не заставила себя ждать - она напомнила недоброжелателям, что совсем недавно родила и отметила также, что не намерена прибегать к фотошопу, чтобы кому-то угодить: "У меня есть все эти программы для фотошопа, но я больше не хочу этим заниматься. Отныне я никогда не стану это делать, потому что из-за таких вещей мы забыли, как сейчас выглядят нормальные люди".

Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида

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Ключевые слова: Крисси Тейген, Джон Ледженд

Количество просмотров: 4 043
Автор: Katarina

Автор фото: refinery29.com, elle.com, people.com

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