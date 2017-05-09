Крисси Тейген жестко ответила на критику своего внешнего вида

Накануне звезда появилась на торжественной дорожке церемонии "Эмми-2018", и сразу же подверглась критике со стороны модных экспертов и простых пользователей сети. Все они отметили, что с такой расплывшейся фигурой, как у Тейген, нельзя выбирать такие наряды: "Платье очень красивое, но оно безнадежно испорчено фигурой Крисси".Реакция модели не заставила себя ждать - она напомнила недоброжелателям, что совсем недавно родила и отметила также, что не намерена прибегать к фотошопу, чтобы кому-то угодить: "У меня есть все эти программы для фотошопа, но я больше не хочу этим заниматься. Отныне я никогда не стану это делать, потому что из-за таких вещей мы забыли, как сейчас выглядят нормальные люди".