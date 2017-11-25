У Насти Каменских появился кругленький животик

Сейчас Настя Каменских порхает по теле и радиостудиям Флориды, раздавая интервью и исполняя свою новую песню на испанском языке.

На одну из съемок Настя надела коротенькое облегающее платье, которое прекрасно подчеркнуло её кругленький животик.Конечно, говорить о беременности Каменских, не имеет особого смысла, поскольку такая беременность, возникает у неё регулярно. Ну, а теперь это даже на руку Насте. Судя по колоритным девушкам из бэк-вокала, Настя смотрится там своей.