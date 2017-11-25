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У Насти Каменских появился кругленький животик

Вчера, 14:06
Сейчас Настя Каменских порхает по теле и радиостудиям Флориды, раздавая интервью и исполняя свою новую песню на испанском языке.

У Насти Каменских появился кругленький животик
На одну из съемок Настя надела коротенькое облегающее платье, которое прекрасно подчеркнуло её кругленький животик.



Конечно, говорить о беременности Каменских, не имеет особого смысла, поскольку такая беременность, возникает у неё регулярно. Ну, а теперь это даже на руку Насте. Судя по колоритным девушкам из бэк-вокала, Настя смотрится там своей.

У Насти Каменских появился кругленький животик

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 3 432
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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