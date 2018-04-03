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Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике

Вчера, 23:29
Четыре дня назад певица Настя Каменских поделилась радостью с подписчиками в Инстаграм.

Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике
Оказалось, что Настя отправляется в длительное путешествие в Америку, точнее в Майями.

Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике


"Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели "

- писала Настя с чувством предвкушения.

Оказалось, что там Каменских ждал не только отдых, но и плодотворная работа - съемки, фотосессии, встречи.

Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике


Но нашлось и время для сексуальной фотосессии:

"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж"

- делится Каменских.

Хорошо, что эти пару часиков были, а то бы мы лишились просмотра такой красоты.

Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике


Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике


Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике

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Ключевые слова: Настя Каменских

Количество просмотров: 3 081
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/kamenskux

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