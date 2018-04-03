Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике

"Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели "
- писала Настя с чувством предвкушения.
Оказалось, что там Каменских ждал не только отдых, но и плодотворная работа - съемки, фотосессии, встречи.
Но нашлось и время для сексуальной фотосессии:
"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж"
- делится Каменских.
Хорошо, что эти пару часиков были, а то бы мы лишились просмотра такой красоты.