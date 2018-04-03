Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике

Оказалось, что Настя отправляется в длительное путешествие в Америку, точнее в Майями."Меня переполняет счастье ... так много интересного, прекрасного, необычного и нового впереди... ну, полетели "- писала Настя с чувством предвкушения.Оказалось, что там Каменских ждал не только отдых, но и плодотворная работа - съемки, фотосессии, встречи.Но нашлось и время для сексуальной фотосессии:"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью #peligrosopromorun сразу бежишь на пляж"- делится Каменских.Хорошо, что эти пару часиков были, а то бы мы лишились просмотра такой красоты.