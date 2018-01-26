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Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье

Сегодня, 00:25
53-летняя актриса Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в очень смелом наряде.

Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье
Увидеть потрясающую Монику Беллуччи, да ещё и в таком необыкновенном платье, посчастливилось гостям кинофестиваля во французском городе Динар - к слову, звезда стала одним из членов жюри киносмотра.

Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье


На торжественной дорожке Беллуччи позировала фотографам в черном наряде, состоящем из боди и полупрозрачного платья, прекрасно подчеркнувшего женственную фигуру актрисы.

Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье


Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье

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Ключевые слова: Моника Беллуччи

Количество просмотров: 6 331
Автор: Katarina

Автор фото: huffingtonpost.com, en.vogue.fr, hawtcelebs.com

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