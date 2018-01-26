На торжественной дорожке Беллуччи позировала фотографам в черном наряде, состоящем из боди и полупрозрачного платья, прекрасно подчеркнувшего женственную фигуру актрисы.
Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье
Сегодня, 00:25
53-летняя актриса Моника Беллуччи появилась на красной дорожке в очень смелом наряде.
Увидеть потрясающую Монику Беллуччи, да ещё и в таком необыкновенном платье, посчастливилось гостям кинофестиваля во французском городе Динар - к слову, звезда стала одним из членов жюри киносмотра.
На торжественной дорожке Беллуччи позировала фотографам в черном наряде, состоящем из боди и полупрозрачного платья, прекрасно подчеркнувшего женственную фигуру актрисы.
На торжественной дорожке Беллуччи позировала фотографам в черном наряде, состоящем из боди и полупрозрачного платья, прекрасно подчеркнувшего женственную фигуру актрисы.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 6 331
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: huffingtonpost.com, en.vogue.fr, hawtcelebs.com
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Автор фото: huffingtonpost.com, en.vogue.fr, hawtcelebs.com
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