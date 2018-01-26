Моника Беллуччи показала фигуру в полупрозрачном платье

Увидеть потрясающую Монику Беллуччи, да ещё и в таком необыкновенном платье, посчастливилось гостям кинофестиваля во французском городе Динар - к слову, звезда стала одним из членов жюри киносмотра.На торжественной дорожке Беллуччи позировала фотографам в черном наряде, состоящем из боди и полупрозрачного платья, прекрасно подчеркнувшего женственную фигуру актрисы.