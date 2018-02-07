Модель с аппетитными формами Эшли Грэм снялась в рекламе нижнего белья





Красотка Эшли Грэм разместила в Инстаграм "горячие" кадры и видео, которые были сделанны во время новой фотосессии. Эшли Грэм позирует для рекламы нижнего белья.

"Lingerie Land"



- подписала секси-пост Эшли на своей страничке.







"Какая же ты! Ах. Настоящая женщина!"



"Не то, что модельки - однодневки. Это я понимаю - масштабность"



"Эшли, ты лучшая, ты спасла меня от комплексов"



- пишут в комментариях.







С ними нельзя не согласиться, ведь именно Эшли одна из первых моделей категории plus size, кто начал сниматься не только для каталогов одежды, но и для мужских журналов.





Количество просмотров: 3 757 Ключевые слова: Эшли Грэм Количество просмотров: 3 757





Автор фото: instagram



Поделись с друзьями: Автор: Mysha Автор фото: instagramПоделись с друзьями:

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