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Модель с аппетитными формами Эшли Грэм снялась в рекламе нижнего белья

Сегодня, 11:43
Красотка Эшли Грэм разместила в Инстаграм "горячие" кадры и видео, которые были сделанны во время новой фотосессии. Эшли Грэм позирует для рекламы нижнего белья.

Модель с аппетитными формами Эшли Грэм снялась в рекламе нижнего белья
"Lingerie Land"

- подписала секси-пост Эшли на своей страничке.



"Какая же ты! Ах. Настоящая женщина!"

"Не то, что модельки - однодневки. Это я понимаю - масштабность"

"Эшли, ты лучшая, ты спасла меня от комплексов"

- пишут в комментариях.



С ними нельзя не согласиться, ведь именно Эшли одна из первых моделей категории plus size, кто начал сниматься не только для каталогов одежды, но и для мужских журналов.

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 3 757
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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