"Lingerie Land"
- подписала секси-пост Эшли на своей страничке.
"Какая же ты! Ах. Настоящая женщина!"
"Не то, что модельки - однодневки. Это я понимаю - масштабность"
"Эшли, ты лучшая, ты спасла меня от комплексов"
- пишут в комментариях.
С ними нельзя не согласиться, ведь именно Эшли одна из первых моделей категории plus size, кто начал сниматься не только для каталогов одежды, но и для мужских журналов.
Модель с аппетитными формами Эшли Грэм снялась в рекламе нижнего белья
Сегодня, 11:43
Красотка Эшли Грэм разместила в Инстаграм "горячие" кадры и видео, которые были сделанны во время новой фотосессии. Эшли Грэм позирует для рекламы нижнего белья.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 3 757
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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