Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»

Бизнесвумен, модель, актриса, филантроп Алиса Лобанова поделилась рецептами стройности и красоты с читательницами журнала «Похудей!».
Алиса Лобанова, известна не только как влиятельная бизнес-леди и руководитель торговой сети федерального масштаба – под её руководством обожаемый миллионами детей и их родителей бренд TOY.RU, а также благотворительный фонд «Поделись ДоброTOY», который в 2018 году был признан лучшим социальным проектом России. Алиса - в прошлом ведущая авторской передачи на ТВ, а сегодня помимо карьеры в бизнес-сфере может похвастать солидным портфолио в качестве модели и актрисы.
Такая активная и разносторонняя девушка просто обязана выглядеть на все сто! Своими рецептами красоты, а также секретами хорошего самочувствия Алиса поделилась с журналом «Похудей!».
Узнать меню и прочие секреты стройной и всёуспевающей блондинки читательницы смогут уже в октябре.
Ключевые слова: Алиса Лобанова
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Автор: Mysha
Автор фото: журнал "Похудей"
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