Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»

Алиса Лобанова, известна не только как влиятельная бизнес-леди и руководитель торговой сети федерального масштаба – под её руководством обожаемый миллионами детей и их родителей бренд TOY.RU, а также благотворительный фонд «Поделись ДоброTOY», который в 2018 году был признан лучшим социальным проектом России. Алиса - в прошлом ведущая авторской передачи на ТВ, а сегодня помимо карьеры в бизнес-сфере может похвастать солидным портфолио в качестве модели и актрисы.Такая активная и разносторонняя девушка просто обязана выглядеть на все сто! Своими рецептами красоты, а также секретами хорошего самочувствия Алиса поделилась с журналом «Похудей!».Узнать меню и прочие секреты стройной и всёуспевающей блондинки читательницы смогут уже в октябре.