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Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»

Сегодня, 16:32
Бизнесвумен, модель, актриса, филантроп Алиса Лобанова поделилась рецептами стройности и красоты с читательницами журнала «Похудей!».

Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»
Алиса Лобанова, известна не только как влиятельная бизнес-леди и руководитель торговой сети федерального масштаба – под её руководством обожаемый миллионами детей и их родителей бренд TOY.RU, а также благотворительный фонд «Поделись ДоброTOY», который в 2018 году был признан лучшим социальным проектом России. Алиса - в прошлом ведущая авторской передачи на ТВ, а сегодня помимо карьеры в бизнес-сфере может похвастать солидным портфолио в качестве модели и актрисы.

Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»


Такая активная и разносторонняя девушка просто обязана выглядеть на все сто! Своими рецептами красоты, а также секретами хорошего самочувствия Алиса поделилась с журналом «Похудей!».

Алиса Лобанова украсила обложку журнала «Похудей!»


Узнать меню и прочие секреты стройной и всёуспевающей блондинки читательницы смогут уже в октябре.

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Ключевые слова: Алиса Лобанова

Количество просмотров: 637
Автор: Mysha

Автор фото: журнал "Похудей"

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