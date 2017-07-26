Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид

21-летняя Белла Хадид обладает прекрасной подтянутой фигурой, в чём смогли убедиться все присутствовавшие на показах Недель моды в разных странах. Однако, несмотря на молодой возраст, Хадид уже вынуждена поддерживать свою форму с помощью диеты.По словам личного диетолога Беллы, она придерживается рациона питания с высоким содержанием белка и растительных жиров, и почти совсем исключает углеводы. Также модель ест много овощей, однако только тех, в которых минимизировано содержание крахмала.