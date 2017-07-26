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Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид

Сегодня, 03:56
Одна из самых востребованных моделей мира Белла Хадид придерживается особой диеты.

Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид
21-летняя Белла Хадид обладает прекрасной подтянутой фигурой, в чём смогли убедиться все присутствовавшие на показах Недель моды в разных странах. Однако, несмотря на молодой возраст, Хадид уже вынуждена поддерживать свою форму с помощью диеты.

Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид


Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид


По словам личного диетолога Беллы, она придерживается рациона питания с высоким содержанием белка и растительных жиров, и почти совсем исключает углеводы. Также модель ест много овощей, однако только тех, в которых минимизировано содержание крахмала.

Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 4 680
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, etonline.com

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