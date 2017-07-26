По словам личного диетолога Беллы, она придерживается рациона питания с высоким содержанием белка и растительных жиров, и почти совсем исключает углеводы. Также модель ест много овощей, однако только тех, в которых минимизировано содержание крахмала.
Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид
Сегодня, 03:56
Одна из самых востребованных моделей мира Белла Хадид придерживается особой диеты.
21-летняя Белла Хадид обладает прекрасной подтянутой фигурой, в чём смогли убедиться все присутствовавшие на показах Недель моды в разных странах. Однако, несмотря на молодой возраст, Хадид уже вынуждена поддерживать свою форму с помощью диеты.
По словам личного диетолога Беллы, она придерживается рациона питания с высоким содержанием белка и растительных жиров, и почти совсем исключает углеводы. Также модель ест много овощей, однако только тех, в которых минимизировано содержание крахмала.
По словам личного диетолога Беллы, она придерживается рациона питания с высоким содержанием белка и растительных жиров, и почти совсем исключает углеводы. Также модель ест много овощей, однако только тех, в которых минимизировано содержание крахмала.
← Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежи... Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи →
Ключевые слова: Белла Хадид
Количество просмотров: 4 680
Количество просмотров: 4 680
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, etonline.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, etonline.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Ким Кардашьян раскритиковали за пошлые селфи Светская львица Ким Кардашьян вновь нарушила все грани приличий.
Раскрыт секрет стройности Беллы Хадид Одна из самых востребованных моделей мира Белла Хадид придерживается особой диеты.
Певица Кристина Берц презентовала необычный дебютный клип «Давай сбежим в Лимб» Молодая певица Кристина Берц удивила клипом на новую песню «Давай сбежим в Лимб».
Софи Эллис-Бекстор приглашает поклонников встретиться в Москве и Питере Уже через несколько дней Софи Эллис-Бекстор прилетит в Россию с новой концертной программой, но перед выступлением встретится со своими поклонниками в магазинах сети Л’Этуаль.
Загрузка...