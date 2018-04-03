Эротическое фото Валерии попало в сеть

Автором фотосессии стал Дамир Жукенов, который известен по работе со многими российскими знаменитостями. Осталась довольна сотрудничеством и сама Валерия, признавшись, что «во время съёмок пережила самые яркие впечатления и эмоции».Правда, поделиться в своем инстаграм самой провокационной фотографией, где она позирует в белье телесного цвета, певица не пожелала. Возможно, не позволила скромность.