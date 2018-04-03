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Эротическое фото Валерии попало в сеть

Сегодня, 12:57
Накануне, Валерия приняла участие в фотосессии, но всех фотографий поклонникам решила не показывать.

Эротическое фото Валерии попало в сеть
Автором фотосессии стал Дамир Жукенов, который известен по работе со многими российскими знаменитостями. Осталась довольна сотрудничеством и сама Валерия, признавшись, что «во время съёмок пережила самые яркие впечатления и эмоции».

Эротическое фото Валерии попало в сеть


Правда, поделиться в своем инстаграм самой провокационной фотографией, где она позирует в белье телесного цвета, певица не пожелала. Возможно, не позволила скромность.

Эротическое фото Валерии попало в сеть

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Ключевые слова: Валерия

Количество просмотров: 20 657
Автор: Lili

Автор фото: www.instagram.com/damir_zhukenov/

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