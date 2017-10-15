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Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне

Вчера, 23:25
44-летняя актриса Пенелопа Крус продемонстрировала прекрасную форму на съемках своего нового фильма.

Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне
Для съемки сцены в бассейне Пенелопа облачилась в весьма оригинальный купальник, состоявший из полупрозрачной ткани, расшитой золотыми пайетками - это создавало полное ощущение того, что воде плещется мифическая русалка.

Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне


Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне


Затем Крус отправилась на фотосессию, где её вновь подловили папарацци. Актриса предстала в соблазнительном мини-платье также золотого цвета, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.

Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне


Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне

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Ключевые слова: Пенелопа Крус

Количество просмотров: 6 890
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, dailymail.com

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