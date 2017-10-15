Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне

Для съемки сцены в бассейне Пенелопа облачилась в весьма оригинальный купальник, состоявший из полупрозрачной ткани, расшитой золотыми пайетками - это создавало полное ощущение того, что воде плещется мифическая русалка.Затем Крус отправилась на фотосессию, где её вновь подловили папарацци. Актриса предстала в соблазнительном мини-платье также золотого цвета, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.