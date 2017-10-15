Затем Крус отправилась на фотосессию, где её вновь подловили папарацци. Актриса предстала в соблазнительном мини-платье также золотого цвета, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне
Вчера, 23:25
44-летняя актриса Пенелопа Крус продемонстрировала прекрасную форму на съемках своего нового фильма.
Для съемки сцены в бассейне Пенелопа облачилась в весьма оригинальный купальник, состоявший из полупрозрачной ткани, расшитой золотыми пайетками - это создавало полное ощущение того, что воде плещется мифическая русалка.
Затем Крус отправилась на фотосессию, где её вновь подловили папарацци. Актриса предстала в соблазнительном мини-платье также золотого цвета, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
Затем Крус отправилась на фотосессию, где её вновь подловили папарацци. Актриса предстала в соблазнительном мини-платье также золотого цвета, идеально подчеркнувшем её стройную фигуру.
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Ключевые слова: Пенелопа Крус
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Количество просмотров: 6 890
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, dailymail.com
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Автор фото: instagram, dailymail.com
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Пенелопа Крус показала потрясающую фигуру на съемках в бассейне 44-летняя актриса Пенелопа Крус продемонстрировала прекрасную форму на съемках своего нового фильма.
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