Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини

Сегодня, 03:32
40-летняя певица Николь Шерзингер продолжает свой отдых и публикует свежие кадры.

Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини
Не каждая женщина и даже не каждая звезда может похвастаться такой безупречной фигурой в 40 лет. Но Николь Шерзингер не перестает удивлять - вслед за снимками, сделанными папарацци, она выложила на личной страничке красивые пляжные фото.

Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини


Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини


Для отпуска исполнительница выбрала экзотические Гавайи, и удивительной красоты местные виды придают кадрам особое очарование. И, конечно, невозможно не восхищаться такой фигурой - Николь позирует в стильном голубом бикини. Ранее звезда признавалась, что главные секреты её стройности это - регулярные фитнес-тренировки, пробежки, прогулки на свежем воздухе.

Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини


Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини


Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини


Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини

← Пиппа Миддлтон родила первенца СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова →

Ключевые слова: Николь Шерзингер

Количество просмотров: 5 759
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, europa2.sk, princesafm.com.br, mid-day.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
40-летняя Николь Шерзингер поразила стройным телом в бикини
Николь Шерзингер показала невероятную фигуру в откровенном бикини
Николь Шерзингер надела на вечеринку в Москве облегающее черное платье из кожи
Николь Шерзингер посетила ночной клуб в образе роковой соблазнительницы
Самое популярное за неделю

СМИ сообщили о расставании Юлии Снигирь и Евгения Цыганова В сети широко обсуждается тема разрыва актерской пары Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.
Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини 40-летняя певица Николь Шерзингер продолжает свой отдых и публикует свежие кадры.
Пиппа Миддлтон родила первенца Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа впервые стала мамой.
Жениха Ольги Бузовой Дениса Лебедева срочно вызвал к себе Владимир Путин Вторые сутки поклонники Ольги Бузовой взахлеб обсуждают её избранника Дениса Лебедева, который умело пустил ей пыль в глаза, сыграв роль миллионера.
Сенсационный ответ странам Запада от Вики Цыгановой Историю страны за 6 минут удалось отобразить Вике Цыгановой в клипе со знаковым названием «Россия» режиссера Олеси Алейниковой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.