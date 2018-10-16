Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини

Не каждая женщина и даже не каждая звезда может похвастаться такой безупречной фигурой в 40 лет. Но Николь Шерзингер не перестает удивлять - вслед за снимками, сделанными папарацци, она выложила на личной страничке красивые пляжные фото.Для отпуска исполнительница выбрала экзотические Гавайи, и удивительной красоты местные виды придают кадрам особое очарование. И, конечно, невозможно не восхищаться такой фигурой - Николь позирует в стильном голубом бикини. Ранее звезда признавалась, что главные секреты её стройности это - регулярные фитнес-тренировки, пробежки, прогулки на свежем воздухе.