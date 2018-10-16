Для отпуска исполнительница выбрала экзотические Гавайи, и удивительной красоты местные виды придают кадрам особое очарование. И, конечно, невозможно не восхищаться такой фигурой - Николь позирует в стильном голубом бикини. Ранее звезда признавалась, что главные секреты её стройности это - регулярные фитнес-тренировки, пробежки, прогулки на свежем воздухе.
Николь Шерзингер обновила блог пляжными фото в бикини
Сегодня, 03:32
40-летняя певица Николь Шерзингер продолжает свой отдых и публикует свежие кадры.
Не каждая женщина и даже не каждая звезда может похвастаться такой безупречной фигурой в 40 лет. Но Николь Шерзингер не перестает удивлять - вслед за снимками, сделанными папарацци, она выложила на личной страничке красивые пляжные фото.
Для отпуска исполнительница выбрала экзотические Гавайи, и удивительной красоты местные виды придают кадрам особое очарование. И, конечно, невозможно не восхищаться такой фигурой - Николь позирует в стильном голубом бикини. Ранее звезда признавалась, что главные секреты её стройности это - регулярные фитнес-тренировки, пробежки, прогулки на свежем воздухе.
Для отпуска исполнительница выбрала экзотические Гавайи, и удивительной красоты местные виды придают кадрам особое очарование. И, конечно, невозможно не восхищаться такой фигурой - Николь позирует в стильном голубом бикини. Ранее звезда признавалась, что главные секреты её стройности это - регулярные фитнес-тренировки, пробежки, прогулки на свежем воздухе.
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Ключевые слова: Николь Шерзингер
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Количество просмотров: 5 759
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, europa2.sk, princesafm.com.br, mid-day.com
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Автор фото: instagram, europa2.sk, princesafm.com.br, mid-day.com
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