Ким Кардашьян показала фигуру в маленьком бархатном бикини

Помимо откровенных селфи, которые регулярно появляются в блоге знаменитости, она принимает участие в пикантных фотосессиях. На сей раз съемка прошла на одном из вулканических пляжей экзотического острова Бали. В кадре Кардашьян позирует в бархатном бикини, демонстрируя свои пышные формы.Также фотографам удалось запечатлеть Ким вместе с дочкой Норт во время отдыха - теперь уже в розовом бикини.