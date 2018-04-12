Также фотографам удалось запечатлеть Ким вместе с дочкой Норт во время отдыха - теперь уже в розовом бикини.
Ким Кардашьян показала фигуру в маленьком бархатном бикини
Сегодня, 03:30
Светская львица Ким Кардашьян специально для новой фотосессии отправилась на Бали.
Помимо откровенных селфи, которые регулярно появляются в блоге знаменитости, она принимает участие в пикантных фотосессиях. На сей раз съемка прошла на одном из вулканических пляжей экзотического острова Бали. В кадре Кардашьян позирует в бархатном бикини, демонстрируя свои пышные формы.
Также фотографам удалось запечатлеть Ким вместе с дочкой Норт во время отдыха - теперь уже в розовом бикини.
Также фотографам удалось запечатлеть Ким вместе с дочкой Норт во время отдыха - теперь уже в розовом бикини.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
Количество просмотров: 42 666
Количество просмотров: 42 666
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, monteоzlive.com, mfitv.com, veloxnews.com
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Автор фото: instagram, monteоzlive.com, mfitv.com, veloxnews.com
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