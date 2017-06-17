Лили-Роуз Депп раскритиковали за обнаженную фотосессию

В свежей фотосессии для издания V Magazine, похоже, случилась довольно редкая для модельного бизнеса ситуация, когда опыт решительно победил молодость. Именно в этом уверены пользователи сети, ознакомившиеся с новыми фотографиями 51-летней Памелы Андерсон и 19-летней Лили-Роуз Депп.Несмотря на полностью обнаженные кадры с участием Лили-Роуз, все взгляды были прикованы к безупречной и одетой Памеле. "Эта юная девушка совсем потерялась на фоне Андерсон - она просто великолепна!", "Всё, что вижу в Лили-Роуз - слишком большой лоб(" - гласят комментарии.