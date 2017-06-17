Несмотря на полностью обнаженные кадры с участием Лили-Роуз, все взгляды были прикованы к безупречной и одетой Памеле. "Эта юная девушка совсем потерялась на фоне Андерсон - она просто великолепна!", "Всё, что вижу в Лили-Роуз - слишком большой лоб(" - гласят комментарии.
Лили-Роуз Депп раскритиковали за обнаженную фотосессию
Сегодня, 04:18
Компанию на снимках дочери актера Джонни Деппа Лили-Роуз составила актриса Памела Андерсон.
В свежей фотосессии для издания V Magazine, похоже, случилась довольно редкая для модельного бизнеса ситуация, когда опыт решительно победил молодость. Именно в этом уверены пользователи сети, ознакомившиеся с новыми фотографиями 51-летней Памелы Андерсон и 19-летней Лили-Роуз Депп.
Несмотря на полностью обнаженные кадры с участием Лили-Роуз, все взгляды были прикованы к безупречной и одетой Памеле. "Эта юная девушка совсем потерялась на фоне Андерсон - она просто великолепна!", "Всё, что вижу в Лили-Роуз - слишком большой лоб(" - гласят комментарии.
Несмотря на полностью обнаженные кадры с участием Лили-Роуз, все взгляды были прикованы к безупречной и одетой Памеле. "Эта юная девушка совсем потерялась на фоне Андерсон - она просто великолепна!", "Всё, что вижу в Лили-Роуз - слишком большой лоб(" - гласят комментарии.
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Ключевые слова: Лили-Роуз Депп, Памела Андерсон, Джонни Депп
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Количество просмотров: 51 441
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: celebmafia.com, vmagazine.com, instagram
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Автор фото: celebmafia.com, vmagazine.com, instagram
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