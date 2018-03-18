Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья

Сказать, что новое, с позволения, платье 49-летней Джей Ло вызывающее и провокационное, ничего не сказать. Наряд весьма необычного кроя смело можно назвать по-настоящему голым - именно в нём исполнительница снялась для издания InStyle.Изумрудная ткань, расшитая сверкающими пайетками в тон, позволяет увидеть практически всё тело певицы, на котором, разумеется, отсутствует нижнее бельё. Смелый наряд по достоинству оценили пользователи сети, однако настоящий восторг у них вызвала безупречная стройная фигура звезды: "Она легко может себе такое позволить - почему бы и нет?".