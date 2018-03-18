Изумрудная ткань, расшитая сверкающими пайетками в тон, позволяет увидеть практически всё тело певицы, на котором, разумеется, отсутствует нижнее бельё. Смелый наряд по достоинству оценили пользователи сети, однако настоящий восторг у них вызвала безупречная стройная фигура звезды: "Она легко может себе такое позволить - почему бы и нет?".
Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья
Вчера, 21:26
Звезда Дженнифер Лопес позировала в самом откровенном наряде, который только можно представить.
Сказать, что новое, с позволения, платье 49-летней Джей Ло вызывающее и провокационное, ничего не сказать. Наряд весьма необычного кроя смело можно назвать по-настоящему голым - именно в нём исполнительница снялась для издания InStyle.
Изумрудная ткань, расшитая сверкающими пайетками в тон, позволяет увидеть практически всё тело певицы, на котором, разумеется, отсутствует нижнее бельё. Смелый наряд по достоинству оценили пользователи сети, однако настоящий восторг у них вызвала безупречная стройная фигура звезды: "Она легко может себе такое позволить - почему бы и нет?".
Изумрудная ткань, расшитая сверкающими пайетками в тон, позволяет увидеть практически всё тело певицы, на котором, разумеется, отсутствует нижнее бельё. Смелый наряд по достоинству оценили пользователи сети, однако настоящий восторг у них вызвала безупречная стройная фигура звезды: "Она легко может себе такое позволить - почему бы и нет?".
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 43 017
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: evoke.ie, instyle.com, instagram
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Автор фото: evoke.ie, instyle.com, instagram
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