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Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья

Вчера, 21:26
Звезда Дженнифер Лопес позировала в самом откровенном наряде, который только можно представить.

Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья
Сказать, что новое, с позволения, платье 49-летней Джей Ло вызывающее и провокационное, ничего не сказать. Наряд весьма необычного кроя смело можно назвать по-настоящему голым - именно в нём исполнительница снялась для издания InStyle.

Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья


Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья


Изумрудная ткань, расшитая сверкающими пайетками в тон, позволяет увидеть практически всё тело певицы, на котором, разумеется, отсутствует нижнее бельё. Смелый наряд по достоинству оценили пользователи сети, однако настоящий восторг у них вызвала безупречная стройная фигура звезды: "Она легко может себе такое позволить - почему бы и нет?".

Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья


Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья


Дженнифер Лопес произвела фурор голым платьем без нижнего белья

← Лили-Роуз Депп раскритиковали за обнаженную фотосессию

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 43 017
Автор: Katarina

Автор фото: evoke.ie, instyle.com, instagram

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