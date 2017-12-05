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Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде

Сегодня, 10:13
40-летняя Ани Лорак неустанно катается по России со своим ярким шоу "Дива". Позавчера Ани сыграла очередной концерт в Ижевске.

Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде
Перед выступлением Ани разместила в Инстаграм пикантное селфи, на котором позирует в облегающем костюме с блёстками и декольте.

Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде


"Мы начинаем! #шоу дива #ижевск"

- подписала снимок Ани.

В этот вечер Лорак очень помог организатор мероприятия, которому она сказала отдельное спасибо:

Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде


"Тот удивительный случай, когда человек живет своей работой и душой, и сердцем. Спасибо @borisizh за прекрасный вечер.. #шоудива #ижевск".

Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде


Борис "в долгу" не остался и в своём Инстаграм признался Ани в любви:

"Шоу #Дива в Ижевске завершилось. Мы готовились к нему несколько месяцев. Но, вечер продолжается).Каролиночка @anilorak , у меня нет слов! Ты Дива, Мегазвезда, Певица, но главное очень светлый, добрый, искренний Человек! И в сочетании всех этих качеств-твой огромной успех и твоя победа! Обожаю и люблю!" - написал в своем Инстаграм Борис Рубиновский.

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Ключевые слова: Ани Лорак

Количество просмотров: 6 721
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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