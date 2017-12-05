Ани Лорак поразила точеной фигуркой в соблазнительном наряде

Перед выступлением Ани разместила в Инстаграм пикантное селфи, на котором позирует в облегающем костюме с блёстками и декольте."Мы начинаем! #шоу дива #ижевск"- подписала снимок Ани.В этот вечер Лорак очень помог организатор мероприятия, которому она сказала отдельное спасибо:"Тот удивительный случай, когда человек живет своей работой и душой, и сердцем. Спасибо @borisizh за прекрасный вечер.. #шоудива #ижевск".Борис "в долгу" не остался и в своём Инстаграм признался Ани в любви:"Шоу #Дива в Ижевске завершилось. Мы готовились к нему несколько месяцев. Но, вечер продолжается).Каролиночка @anilorak , у меня нет слов! Ты Дива, Мегазвезда, Певица, но главное очень светлый, добрый, искренний Человек! И в сочетании всех этих качеств-твой огромной успех и твоя победа! Обожаю и люблю!" - написал в своем Инстаграм Борис Рубиновский.